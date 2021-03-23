الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة07:53 والمد الثاني عند 00:15 الجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 19:45 والمد الثاني عند الساعة 06:42 الجزر الاول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 20 75 25

دبــي 32 21 80 20

الشارقة 33 20 80 25

عجمان 32 22 85 25

أم القيوين 33 21 85 25

رأس الخيمة 33 21 85 30

الفجيرة 34 23 75 20

العين 36 17 70 20

ليوا 38 18 75 20

الرويس 35 20 85 25

السلع 35 20 85 30

دلما 31 21 85 25

طنب الكبرى 30 23 80 30

طنب الصغرى 30 23 80 30

أبو موسى 30 23 80 30

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