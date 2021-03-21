شرطة عجمان تشارك في تنفيذ مبادرة "صحتكم أولويتنا" للمتقاعدين

المصدر: وام

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان ضمن مبادرة "صحتكم أولويتنا" وبالتنسيق مع الكادر الطبي بمركز الحميدية الصحي بعجمان حملة لتقديم لقاح كوفيد 19 لمنتسبيها المتقاعدين وعائلاتهم في منازلهم بالإضافة لعمالة الخدمة المنزلية.

نفذت الحملة بإشراف النقيب سعود عبدالعزيز الحوسني مدير فرع شؤون ضباط الصف والأفراد، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على التواصل مع المنتسبين المتقاعدين والإطمئنان على صحتهم وصحة عائلاتهم وتقديم اللقاحات بالوصول إليهم في منازلهم اختصاراً للوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه للمراكز الصحية، وتقديم أفضل الخدمات لهم بالإضافة إلى التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، وذلك تقديراً لجهودهم التي بذلوها في خدمة العمل الأمني بالدولة.

من جانبهم عبر المتقاعدون عن شكرهم الجزيل وتقديرهم إلى الإدارة العامة للعلاقات والمراسم ولمكتب شؤون المتقاعدين بوزارة الداخلية، وشرطة عجمان، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على هذه المبادرة التي سهلت عملية التطعيم لهم ولعائلاتهم وأدخلت الفرحة والسرور في نفوسهم معبرين عن فخرهم واعتزازهم بخدمة وطنهم العزيز على قلوبهم.

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