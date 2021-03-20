السماح لـ 6 أنواع من المنشآت الصحية الخاصة في دبي بإعطاء لقاحات «كوفيد -19» مجاناً

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكدت هيئة الصحة في دبي إمكانية توفير خدمات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في 6 أنواع من المنشآت الصحية بعد الحصول على موافقة هيئة الصحة بدبي وهي: المستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والعيادات الخارجية، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية أو المستقلون، وهي خدمة مرخصة بموجب منشآت صحية أخرى، والعيادات المدرسية المرخصة، ووحدات الرعاية الصحية المتنقلة، مشددة على إعطاء اللقاحات للمرضى مجاناً والامتناع عن تحصيل أي فواتير من آخذي اللقاح بأي تكلفة كانت.

واشترطت الهيئة في تعميم للمنشآت الصحية الخاصة تطبيق التدابير الوقائية في المنشأة الصحية، بدءاً من منطقة الاستقبال، والتي تشمل تسجيل المرضى ونظام الانتظار، وأن تستوعب مناطق الانتظار مجموعة كبيرة من المتعاملين بما في ذلك الأشخاص الأقل قدرة على الحركة أو الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى غرفة العلامات الحيوية للمريض، وغرفة واحدة أو عدة غرف للتطعيم، حيث سيتلقى المرضى اللقاح من قبل اختصاصي رعاية صحية مدرب معتمد لضمان الخصوصية، ومنطقة المراقبة لمراقبة المرضى عن كثب بعد التطعيم لأي رد فعل سلبي أو تفاعل تحسسي فوري، ويجوز للمرافق الصحية ومقدمي الرعاية الصحية التقدم بطلب للحصول على وحدة التطعيم المتنقلة لخدمات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأقرت الهيئة معايير معتمدة بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، لمراكز تطعيم كوفيد-19، حيث حدد المعيار الأول متطلبات المرافق الصحية لإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا، منها الحصول على موافقة من قطاع التنظيم الصحي بالهيئة وأن تلتزم المنشآت الصحية بجميع المتطلبات الواردة في هذه المعايير والتحديثات المتعلقة.

المهنيون الصحيون

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني الخاص بالمهنيين الصحيين الذين يعطون اللقاح شددت الهيئة على ضرورة أن يكون لدى اختصاصي الرعاية الصحية خبرة في حقن العضل والتدريب على المهارات الحديثة، وأن يراجعوا تعليمات الشركة المصنعة للقاح قبل التطعيم، كما يجب أن يفهم المتخصصون في الرعاية الصحية الإجراءات، والمؤشرات، وموانع الاستعمال، وجميع المعلومات الإدارية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك الآثار الجانبية، وردود الفعل، وتدابير إنقاذ الحياة، وأن يُكمل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعطون اللقاح الدورة التعليمية للتحصين من هيئة الصحة بدبي افتراضياً عبر رابط إلكتروني.

وحددت الهيئة نوعين من المهنيين الصحيين بإمكانهم إعطاء اللقاح للمرضى وهم: اختصاصيو الرعاية الصحية المرخصون من الهيئة، والمسعفون وفنيو الطوارئ الطبية المتقدمة المرخص لهم أو المعتمدون كمسعفين أو فنيو الطب الطارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

اللقاحات المعتمدة

وأكدت هيئة الصحة بدبي أن اللقاحات المعتمدة من قبلها هي: «فايزر ـ بايونتك»، و«أسترازينيكا»، و«سينوفارم»، وأن المرافق الصحية عليها أن تمتلك سياسة ومساراً رسمياً واضحاً لإدارة مخزون اللقاح المتاح بطريقة لا تُهدر أي جرعة، وخطة طوارئ للجرعات الإضافية في نهاية كل وردية لتجنب إهدار القوارير المفتوحة، وإدارة مخزون اللقاحات بعناية لضمان إكمال سلسلة اللقاحات.

وشددت الهيئة على أنه بمجرد إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح، يجب أن تكون المرافق الصحية قادرة على تقدير عدد المرضى الذين سيتطلبون جرعة ثانية كل أسبوع، وأن تتأكد المرافق الصحية من أن كل متعامل تم تطعيمه بالجرعة الأولى لديه موعد للجرعة الثانية، ويتم إبلاغ الموعد إلى المتعامل، ويجب إعطاء الأولوية للمرضى الذين يحتاجون إلى جرعات ثانية، ويجب على مقدمي الخدمة مراجعة المواعيد الفائتة أو الأسباب الأخرى لعدم استخدام الجرعات الثانية المجدولة، وإعادة توجيه الجرعات المتبقية لاستخدامها كجرعات أولى.

ولفتت إلى إعطاء اللقاحات للمرضى مجاناً، والامتناع عن تحصيل أي فواتير من آخذي اللقاح بأي تكلفة كانت، وأن تظل اللقاحات محمية من الضوء (حسب ملحق أو دليل عبوة الشركة المصنعة) حتى تصبح جاهزة للاستخدام في عيادة التطعيم.

معايير وضوابط

وحول معايير وضوابط أخذ لقاح «فايزر – بايونتك» قالت هيئة الصحة بدبي إن اللقاح يُعطى لعدة فئات هي البالغون 16 سنة فما فوق، والأفراد المصابون بأمراض مزمنة مثل: (الربو، مرض الانسداد الرئوي المزمن، قصور القلب، أمراض الكلى المزمنة، أمراض الكبد المزمنة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب الإقفارية)، والأفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والعدوى الخاضعة للعلاج بمضاد للفيروسات الرجعية، مشيرة إلى أن العدوى السابقة بكوفيد-19 ليست مانعاً لأخذ لقاح فايزر، وأن الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة قد يتلقون لقاح كوفيد-19 إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية بشرط ألا تكون لديهم موانع للتطعيم.

7 فئات

وذكرت الهيئة 7 فئات مستبعدة من أخذ لقاح فايزر هم الأفراد المصابون بعدوى كوفيد-19 النشطة، ومن يعانون من حساسية شديدة أو مفرطة لأي من مكونات اللقاح، والأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعات متعددة من أي لقاحات أخرى لكوفيد-19، والأشخاص الذين تلقوا أي لقاح آخر بخلاف لقاحات كوفيد-19 ولم يمر على أخذ آخر لقاح 14 يوماً، والأشخاص الذين تلقوا في وقت سابق علاجاً سلبياً بالأجسام المضادة كجزء من علاج كوفيد-19 مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو بلازما النقاهة، والحوامل (ومع ذلك، يُقترح أن يتم أخذ اللقاح عند النساء اللواتي يعانين من حالات الحمل عالية الخطورة واللاتي يعانين من مضاعفات الحمل السابقة بناءً على توصية الطبيب المعالج)، والأشخاص الذين أصيبوا برد فعل تحسسي شديد أو فوري لجرعة سابقة من لقاح فايزر.

وشددت الهيئة على الاحتياط إلى المرضى الذين يتلقون اللقاح في غضون 3 أشهر بعد زرع الأعضاء، والأفراد المصابون بمرض الحمى الحادة وقت التطعيم، والأفراد الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة أو الستيرويدات القشرية الجهازية، ويجب على المرضى الذين يتناولون ريتوكسيماب (دواء لعلاج مرض تضخم الغدد اللمفاوية، والمرحلة الثانية والثالثة من سرطان الدم المزمن، والتهاب المفاصل الروماتيزمي النشط في حالته المتوسطة والحادة) التوقف عن تناول الدواء قبل 4 أسابيع على الأقل من التطعيم، وإعادة البدء بعد 4 أسابيع، لتكون دورة التطعيم كاملة.

ويجب تحذير المرضى الذين يتناولون جرعة عالية من المنشطات بشأن الاستجابة غير الكافية للقاح، حيث إن هناك جدلاً حول المنشطات التي تشكل «جرعة عالية»، ولكن بشكل عام المرضى الذين يتناولون بريدنيزولون 20 ملغ أو أكثر يومياً لمدة تزيد على شهر، أو ما يعادله، ويبدو أنهم لا يستجيبون لهذا اللقاح.

إسترازينكا

وحول معايير أخذ لقاح إسترازينكا، أكدت هيئة الصحة في دبي أنه يُعطى للبالغين (18 عاماً وما فوق)، والأفراد الأصحاء أو المصابين بأمراض مزمنة مستقرة طبياً، والأفراد المعرضون لخطر متزايد للتعرض لفيروس كوفيد-19، وأنه يجب استبعاد عدة فئات من أخذ هذا اللقاح وهم: الأفراد المصابون بعدوى كوفيد-19 نشطة، والأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعات متعددة من أي لقاحات أخرى لكوفيد-19، والحوامل، ومن يعانون من فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من (هيستيدين، هيستيدين هيدروكلوريد أحادي الهيدرات، هيكساهيدرات كلوريد المغنيسيوم، السكروز، ماء للحقن، الإيثانول، ثنائي هيدرات إيديتات ثنائي الصوديوم).

سينوفارم

وحول معايير أخذ لقاح سينوفارم، أوضحت هيئة الصحة بدبي، أنه يُعطى لمن هم في سن 16 عاماً فما فوق، والأصحاء أو المصابين بأمراض مزمنة مستقرة طبياً، والأفراد المعرضون لخطر التعرض المتزايد لكوفيد-19، مؤكدة ضرورة استبعاد عدة فئات من أخذ هذا اللقاح هم: حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد -19 النشطة، أو الحالات المشتبه فيها أو العدوى عديمة الأعراض، ومن يعانون من حمى (درجة حرارة إبطية أكبر من 37 درجة مع سعال جاف، إرهاق، انسداد الأنف، سيلان الأنف، ألم بلعومي، ألم عضلي، إسهال، ضيق في التنفس، أو وضيق التنفس خلال 14 يوما قبل التطعيم)، كما يتم استبعاد الأشخاص الذين ترتفع درجة حرارتهم قبل التطعيم عن 37 درجة بشكل عام.

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