شرطة أبوظبي تدشن "البث الإذاعي الطارئ" لتوعية السائقين عبر 24 محطة بالدولة

المصدر: وام

أطلقت شرطة أبوظبي "البث الإذاعي الطارئ" عبر 24 محطة إذاعية (إف ام) لأول مرة بالدولة على مدار الساعة بأربع لغات هي العربية والانجليزية والأردو والمالاليم بهدف توعية السائقين بالإجراءات الواجب اتباعها قبل الوصول للنقاط الأمنية بإمارة أبوظبي.

وأوضحت أن الخدمة تتيح تعريف السائقين قبل الوصول للنقاط الأمنية وبمسافة 200 متر من خلال الاستماع عبر الإذاعات للإجراءات المطلوب اتباعها عند الاقتراب من نقطة التفتيش والالتزام بها وتشمل تخفيف السرعة وخفض الإنارة والانتباه والالتزام بخط السير المحدد حيث تم تخصيص المسار الأيمن للشاحنات فقط والا يزيد عدد الركاب على العدد المسموح به في المركبة الواحدة المحدد بـ 3 اشخاص من غير العائلة بالإضافة إلى وضع الكمامة وإبراز بطاقة الهوية الاماراتية ونتيجة فحص كوفيد 19 عن طريق برنامج الحصن الإماراتي، فضلا عن الإفصاح في حال القدوم من السفر عبر أي مطار من مطارات الدولة ومنع التصوير منعاً باتاً في النقاط الأمنية "نقاط التفتيش".

وتعتبر تقنية بث الطوارئ عبر إذاعات FM من التقنيات الريادية في تعريف جمهور السائقين على الطرقات بحالة الطريق من وجود ازدحامات مرورية أو حوادث جسيمة وكذلك التنبيه بالأحوال الجوية مما يساهم في انسيابية المرور على الطريق والحد من الحوادث المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز