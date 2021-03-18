وكيل وزارة العدل: توفير خدمة "توصيل" في عجمان وأم القيوين قريبا

المصدر: وام

قال سعادة الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل إن الوزارة تنوي استكمال توفير خدمة "توصيل".

بعد أن كانت أطلقتها في إمارة الشارقة واليوم في الفجيرة وستستكمل في القريب العاجل توفيرها في إمارة عجمان وأم القيوين.

وتفقد النقبي المحاكم في الإمارات الشمالية ورافقه خلال جولته سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية والقاضي احمد محمد الضنحاني رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

واستهل سعادته الجولة في محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية وتفقد أقسام إدارة الدعوى وإسعاد المتعاملين والتنفيذ، ثم عقد اجتماعا مع رئيس المحكمة والقضاة والموظفين واستمع منهم عن التحديات التي تواجههم وسير العمل القضائي وإجراءات عمل الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للمراجعين عن بعد، في مختلف ادارات وأقسام المحاكم.

ووجه سعادته بضرورة التأكد من تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، لا سيما خلال الوضع الراهن، حيث تبذل الدولة ممثلة بجميع المؤسسات الحكومية جهوداً استثنائية كبيرة تكفل أمن وسلامة المتعاملين والموظفين.

واستكمل النقبي جولته الى دار القضاء في الفجيرة وأطلق في مستهل زيارته وعند مدخل دار القضاء في الفجيرة خدمة توصيل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتيح توصيل خدمات وزارة العدل التي تستهدف كبار السن وفئة أصحاب الهمم وتوفر خدمات قيد الدعاوى وخدمات كاتب العدل وخدمات الإشهادات والتوثيقات والتصديقات.

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