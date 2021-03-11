سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأوغندي

المصدر: وام

قدم سعادة عبدالله حسن عبيد الشامسي أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى أوغندا.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأوغندي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وفي تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب فخامته عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات وأبدى رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين عبر تنسيق الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون تدفع بالعلاقة إلى أعلى المستويات.

إلى ذلك أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى أوغندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوغندا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سعادته حرص قيادة البلاد الرشيدة على تطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية بصفة عامة وجمهورية أوغندا بصفة خاصة ..مؤكدا أن مشاركة الأمم الأفريقية في إكسبو 2020 دبي تعد فرصة عظيمة لإظهار التاريخ الغني والحيوي للقارة، وقدراتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي عقب جائحة كوفيد-19.

وأشار سعادته خلال اللقاء إلى أن دولة الإمارات تسعى منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، لإقامة علاقات سياسية وطيدة وتعاون اقتصادي مع الدول الأفريقية، وتنعكس قوة العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية من خلال الشراكات ومشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة لتعزيز ازدهار وأمن القارة.

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