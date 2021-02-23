محمد بن راشد يتكفل بعلاج طفلة عراقية من مرض نادر

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

في مكرمة إنسانية لافتة، تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير علاج للطفلة العراقية لافين إبراهيم جبار «19 شهراً»، التي تعاني من ضمور العضلات الشوكي (المرحلة الثانية)، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه بدأ مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي علاج الطفلة التي لا يستطيع أهلها تحمّل تكلفة علاجها، التي تصل إلى 8 ملايين درهم (2.1 مليون دولار)، وهو ثمن عقار طبي مبتكر، عبارة عن حقنة واحدة، ويُعد أغلى عقار طبي في العالم. ومن الضروري أن تتلقى الطفلة العلاج قبل بلوغها العامين من العمر حتى يكون فعالاً.

وكانت والدة الطفلة قد ناشدت في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علاج طفلتها، إذ سارع سموه إلى تلبية استغاثتها بما يعكس الأهمية والأولوية القصوى التي يعطيها سموه لمد يد العون لكل إنسان ومنح الأمل للجميع.

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