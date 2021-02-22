محمد بن زايد: الإمارات الأقدر على استضافة العالم في كل الظروف

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تنظيم معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها في استضافة الأحداث العالمية بمختلف الظروف.

مشيراً سموه إلى أن المعرض أصبح إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها، وأنه يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول، كما شدد سموه على أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

جاء ذلك لدى تفقد سموه أمس عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة للمعرض الذي انطلق أمس.

كما استقبل سموه على هامش الفعاليات عدداً من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في المعرض، وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

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