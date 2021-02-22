محمد بن زايد: «آيدكس» يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التعاون بين الدول

المصدر: أبوظبي - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها.

وقال سموه بهذه المناسبة: إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها، ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مشيراً إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها باستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف سموه أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول.. مؤكداً أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية، وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع. كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض «آيدكس» ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.

وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لجميع العارضين والمشاركين في «آيدكس 2021» والزائرين للمعرض.

وقال سموه عبر «تويتر»: «زرت معرض (آيدكس 2021) واطلعت على أحدث النظم الدفاعية التي تعرضها الشركات العالمية.. إقامة المعرض في موعده وحجم المشاركات يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.. آيدكس يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول».

رافق سموه خلال جولته في المعرض كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» كلاً على حدة، اللورد إدوارد ليستر مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الخليج، والفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، والفريق برهانو جولا رئيس قوات الدفاع الوطني في جمهورية إثيوبيا، ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، ونيكولاس باناجيوتوبولس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

ورحب سموه بالضيوف - خلال اللقاءات التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية. كما تناول سموه والضيوف أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات من تقنيات وأنظمة دفاعية متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

حضر جانباً من اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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