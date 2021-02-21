«الإمارات تبتكر» حراك مجتمعي شامل لترسيخ ثقافة الإبداع

المصدر: دبي- البيان

في أكبر حراك مجتمعي شامل لتحفيز وترسيخ ثقافة الابتكار، تنطلق اليوم فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، التي تنظم في كافة مناطق الدولة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، ومختلف فئات المجتمع.

وتحتفي هذه المناسبة الوطنية السنوية، بقصص النجاح، وتستعرض الإنجازات والمشاريع المبتكرة في كافة القطاعات.

وتشهد «الإمارات تبتكر 2021»، إطلاق مبادرات تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار، وتنظم أبوظبي 118 فعالية، ودبي 60 فعالية، كما تنظم عجمان عدداً من الفعاليات، فيما تنظم الفجيرة أكثر من 30 فعالية، كما تنظم أم القيوين نحو 20 فعالية.

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