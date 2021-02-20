"الإمارات تبتكر 2021" تنطلق غداً بمشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق غدا الأحد، فعاليات "الإمارات تبتكر 2021" التي تنظم في كافة إمارات الدولة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الحالي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع، في مناسبة وطنية سنوية تحتفي بالابتكار وقصص النجاح في دولة الإمارات وتستعرض الإنجازات والمشاريع المبتكرة في كافة القطاعات.

ويهدف الحدث الوطني السنوي البارز إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، ويأتي بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال ياليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

وتشهد فعاليات "الإمارات تبتكر 2021" تكريم الفائزين بجائزة "الإمارات تبتكر" التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ترجمة لتوجهات حكومة دولة الإمارات في دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها، والتي تحتفي في دورتها الأولى بالابتكارات التي أسهمت في تعزيز جهود مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي سيتم إعلان الفائزين بها ضمن فعاليات مؤتمر "الإمارات تبتكر 2021" الذي يعقد في موقع "إكسبو 2020 دبي" يوم الخميس 25 فبراير الحالي.

وتتضمن جائزة "الإمارات تبتكر 2021" أربع فئات رئيسية تحتفي بالابتكارات الحكومية، التي أسهم تطبيقها في تعزيز استمرارية الأعمال، والاقتصاد الوطني، والتعليم ومختلف القطاعات، وهي: فئة أفضل ابتكار من حيث الحداثة، وفئة أفضل ابتكار قابل للتكرار، وأفضل ابتكار من حيث الأثر في خدمة المجتمع، إضافة إلى فئة أسرع ابتكار تم تطبيقه لمواجهة "كوفيد-19".

وسيتم تنظيم مؤتمر "الإمارات تبتكر 2021" الافتراضي بالاعتماد على نموذج هجين يجمع بين الجلسات الحوارية على أرض الواقع، وفعاليات افتراضية تعرض عبر منصة رقمية في موقع "إكسبو 2020 دبي"، ويركز المؤتمر على التحولات المبتكرة، والاقتصاد المبتكر، ويسلط الضوء على الحكومات المتميزة التي وظفت الابتكار في إحداث قفزات كبيرة.

وتشهد "الإمارات تبتكر 2021" إطلاق مبادرات تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار وأثره في واقع أفراده ومستقبلهم، وتنمية التفكير الإبداعي الذي يقوم على التجربة واختبار الأفكار ما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتتضمن الفعاليات عدداً من المبادرات التي يتم تنظيمها على أرض الواقع وافتراضياً، بهدف استقطاب أكبر عدد من المشاركات، وتنظم إمارة أبوظبي 118 فعالية ومبادرة، وتنظم إمارة دبي 60 فعالية داخلية وخارجية، وإمارة رأس الخيمة أكثر من 60 فعالية، وتنظم إمارة عجمان عدداً من المبادرات والفعاليات وورش العمل، فيما تنظم الجهات المحلية في إمارة الفجيرة أكثر من 30 فعالية، كما تنظم الجهات المحلية في إمارة أم القيوين نحو 20 فعالية مبتكرة.

وتلتزم فعاليات "الإمارات تبتكر" بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم لحماية أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز