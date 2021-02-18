محمد بن زايد يتلقى رسالة من بوتين بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في أبوظبي، رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان الصديقة، الذي سلم الرسالة إلى سموه.

وبحث سموه ورمضان قاديروف، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والشيشان وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس الشيشان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات وقيادتها وشعبها، بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ في مهمته العلمية التاريخية، فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره إلى الرئيس رمضان قاديروف، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه نجاح الإمارات في تنفيذ مشروعها العالمي، متمنياً له ولشعبه الصديق التقدم والرخاء.

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