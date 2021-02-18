الصناعات الدفاعية الإماراتية.. ابتكارات نوعية تعزز الريادة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

في تطوير مستمر وابتكار لا يتوقف، تواصل الإمارات تعزيز ريادتها في الصناعات الأمنية والدفاعية، من خلال شركات أثبتت تميزها في هذا المجال.

وتستعد هذه الشركات للكشف عن ابتكارات ومنتجات دفاعية نوعية وأجيال من الآليات العسكرية، خلال معرض آيدكس 2021، الذي ينطلق الأحد المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وبحضور دولي رفيع المستوى من 97 دولة حول العالم. وتكشف «نمر»، الشركة الإماراتية الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة الخفيفة والمتوسطة، عن الجيل الثاني من آليات «عجبان 4x4» و«حفيت 6x6».

والتي تتميز بمواصفات متقدمة في تخفيف أثر الانفجارات والحماية من القذائف البالستية، وتلبي أكثر متطلبات المهام صعوبة. وتمكنت «اعتماد القابضة» من تطوير وابتكار عدد من المنتجات المتخصصة التي تشكل إضافة نوعية للقطاع الدفاعي والأمني، والتي ستستعرضها خلال مشاركتها في المعرض.

بينما تكشف ساب السويدية خلال مشاركتها عن أول منتج قامت بتطويره في الإمارات، وهو عبارة عن كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتتميز بتصميم متين وقوي يتناسب مع البيئات الصعبة والوعرة. وتمثل الكاميرا باكورة المنتجات التي تنوي الشركة تطويرها في الإمارات.

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