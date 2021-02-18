«نمر» تطلق الجيل الثاني من «عجبان» و«حفيت»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد «نمر»، الشركة الإماراتية الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة الخفيفة والمتوسطة، للكشف عن الجيل الثاني من آليات «عجبان 4x4» و«حفيت 6x6» خلال الدورة المقبلة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، وتسعى الشركة من خلال إطلاق هذه الآليات إلى تحقيق تطور في التميز التقني والأداء الديناميكي والتصميم الهيكلي النموذجي.

تتميز الآليات الجديدة بمواصفات متقدمة في تخفيف أثر الانفجارات والحماية من القذائف البالستية، وتوفر مستويات عالية من الحماية في أقسى البيئات. وبفضل تصميمها وهندستها الرامية إلى تلبية أكثر متطلبات المهام صعوبة، وهيكلها الأحادي الذي يوفر درجة أعلى من صلابة الهيكل التي تساهم في زيادة المرونة والاستجابة.

وتتسم إصدارات الجيل الثاني من هذه الآليات بقابلية محسّنة للصيانة مع إطار زمني أقل بكثير لإزالة مجموعة الطاقة في الآلية، حيث تم اختصار الفترة الزمنية اللازمة من عشر ساعات إلى 20 دقيقة فقط. وبالإضافة تم مضاعفة سعة التحميل القصوى من 1.2 طن إلى 2.5 طن لضمان أن تكون الآليات جاهزة لتحمل أي سيناريو تشغيلي.

وقد أجرت الشركة أخيراً أول اختبارات انفجار الألغام الأرضية بنجاح في صحراء الإمارات بالتعاون مع الشركة الشقيقة «لهب»، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. وأُجريت الاختبارات لإثبات فعالية مستويات الحماية التي يوفرها الجيل الثاني من آلية «عجبان» التكتيكية المدرعة.

ونظراً إلى الحماية الفائقة للهيكل الأحادي الجديد، حافظت الآلية على سلامتها أثناء هذه الانفجارات القوية. وتتيح المستويات العالية من الحماية المعتمدة على هذا الجيل ميزة إضافية نادراً ما تتوفر في الآليات المدرعة الرائدة الأخرى ضمن هذه الفئة.

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