سارة الأميري ضمن قائمة تايمز لأكثر القادة الصاعدين تأثيراً في العالم

المصدر: دبي ــ راضية آيت خداش

ضمت قائمة مجلة تايمز الأمريكية لأكثر 100 شخصية صاعدة مؤثرة في العالم 2021، معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، واصفة مهمتها في مشروع المسبار بالإنجاز البارز. وقال مدير تحرير مجلة تايمز، دان ماساي، إن كل شخص تضمنته القائمة مستعد لصناعة التاريخ، بل إن بعضهم صنعه بالفعل.

وذكرت تايمز أن الحلم بالذهاب إلى المريخ سهل؛ إلى أن الوصول إلى هناك صعب للغاية.

لذلك لم يكن شيئاً هيناً عندما دخل «مسبار الأمل» الإماراتي إلى المدار حول الكوكب الأحمر في 9 فبراير. ولم يكن أمراً سهلاً أيضاً على معالي سارة الأميري، الباحثة الرئيسية في المشروع، والتي كانت تترأس فريقاً من 80 ٪ من النساء. وقالت المجلة إن معالي سارة الأميري .

بالإضافة إلى مهمتها في هذا المشروع الذي تم العمل عليه لأكثر من ست سنوات، تشغل منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومبعوثة دولية لدولة الإمارات التي تشهد تقدماً سريعاً في مجال العلوم والتقنيات. وكانت وكالة الفضاء التي ترأسها الأميري خامس وكالة تصل إلى مدار المريخ بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.

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