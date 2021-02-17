سارة الأميري ضمن قائمة التايمز لأكثر القادة الصاعدين تأثيراً في العالم

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

كشفت مجلة تايمز الأمريكية، اليوم، عن قائمة أكثر 100 شخصية صاعدة مؤثرة في العالم خلال 2021، ضمَّت أسماء من القادة الشباب الذين يشكّلون مستقبل الترفيه والصحة والسياسة والأعمال وعلوم الفضاء وغيرها.

وقال مدير تحرير مجلة تايمز، دان ماساي، إن كل شخص تضمنته القائمة مستعد لصناعة التاريخ، بل إن بعضهم صنعه بالفعل.

وضمَّت قائمة هذا العام 54 امرأة، من بينهن: معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وعالمة الأحياء البحرية أيانا إليزابيث جونسون، وناشطة المناخ الإفريقية فانيسا ناكيت.

وذكرت تايمز أن الحلم بالذهاب إلى المريخ سهل، إلا أن الوصول إلى هناك صعب للغاية، لذلك لم يكن شيء هيناً عندما دخل "مسبار الأمل" الإماراتي المدار حول الكوكب الأحمر في 9 فبراير، ولم يكن أمراً سهلاً أيضاً على سارة الأميري، الباحثة الرئيسة في المشروع، التي كانت تترأس فريقاً من 80% من النساء.

فإضافةً إلى مهمتها المتمثلة في إرسال مركبة فضائية إلى المريخ، وهو إنجاز بارز في هذا المشروع الذي تم العمل عليه أكثر من ست سنوات، تشغل الأميري منصب وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومبعوثة دولية لدولة الإمارات التي تشهد تقدماً سريعاً في مجال العلوم والتقنيات.

وكانت وكالة الفضاء التي ترأسها الأميري خامس وكالة تصل إلى مدار المريخ بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند.

وقالت سارة الأميري، في وقت سابق، إن نجاح مشروع "مسبار الأمل" كان مؤشراً على كل ما تطمح الإمارات إلى تحقيقه في الخمسين عاماً المقبلة، حيث تواصل الدولة تنويع اقتصادها والبناء على براعتها في التقدم التكنولوجي.

وقال رئيس تحرير مجلة تايمز، إدوارد فيلسنتال، إن قائمة هذا العام ركزت على القادة الشباب دون أن تحدد سناً معيَّنة، وهو إقرار بأن الصعود يمكن أن يبدأ في أي عمر، فأصغر شخص في هذه القائمة، على سبيل المثال، الفنانة شارلي داميليو، البالغة من العمر 16 عاماً، التي يتابعها أكثر من 100 مليون متابع على تيك توك، وأكبرهم سناً رافائيل وارنوك، البالغ من العمر 51 عاماً، وهو عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي من جورجيا، الذي يمثل انتخابه أخيراً "فجر جنوب جديداً" للتغيير الاجتماعي البعيد عن العنف.

وضمَّت القائمة العديد من الأطباء والعلماء والمتخصصين في الصحة العامة الذين يكافحون جائحة كوفيد 19، من بينهم: مساعدة وزيرة الصحة النيوزيلندية الدكتورة عائشة فيرال، والطبيب الدكتور دايرون إليسوندو روجاس، والمدير التنفيذي لمعدات الوقاية الشخصية الدكتور شيخا جوبتا، وقائد النقابة الطبية الدكتور إيزكيا سيتشيس باستين، وطبيب المناعة الدكتور كيزميكيا إس كوربيت، وغيرهم.

وضمَّت القائمة أيضاً مجموعة من النشطاء الذين يقاتلون من أجل المساواة والعدالة، منهم: المحامية والكاتبة الأمريكية جيسيكا بيرد، والناشطة بارتوش ستاسزوسكي، ورئيسة منظمة العدالة من أجل النساء المهاجرات مونيكا راميريز، وغيرهم.

كما تضمَّنت القائمة أيضاً قادة ناشئين يقاتلون ضد تغير المناخ، منهم الكاتب جوليان بريف نويس كات، وعالمة الأحياء البحرية أيانا إليزابيث جونسون، والناشطة فانيسا ناكيت.

وضمَّت شخصيات سياسية أمريكية، من بينها: بن ساسي، ورفائيل وارنوك، وجون أوسوف، ولينا هيدالجو، وآدم كينزينجر، وباركر بولينج، وغيرهم.

وستصدر قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم 2021 في سلسلة من ست مجلات عالمية تسلط الضوء على عدد كبير من الشخصيات الشابة المؤثرة في عالمنا.

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