محمد بن زايد يؤكد مساندة زيمبابوي في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن الإمارات مع شعب زيمبابوي الصديق ومساندتها له في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها بلاده حتى تتعافى من تداعيات جائحة «كورونا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع ايمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته وعدد من وزرائه وسفير بلاده لدى الإمارات، إثر إصابتهم بفيروس «كوفيد19».

كما أعرب سموه خلال الاتصال عن أصدق التعازي والمواساة إلى زيمبابوي حكومةً وشعباً وإلى عائلات المسؤولين المتوفين في مصابهم، متمنياً الصحة والسلامة لشعب زيمبابوي الصديق من كل مكروه.

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز