محمد بن زايد يعزي هاتفياً رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته وعدد من وزرائه

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته وعدد من وزرائه وسفير بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إثر إصابتهم بفيروس " كوفيد 19".

كما أعرب سموه، خلال الاتصال، عن أصدق التعازي والمواساة إلى زيمبابوي حكومة وشعباً وإلى عائلات المسؤولين المتوفين في مصابهم، متمنياً الصحة والسلامة لشعب زيمبابوي الصديق من كل مكروه.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع شعب زيمبابوي الصديق ومساندتها له في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها بلاده حتى تتعافى من تداعيات الجائحة.

من جانبه، أعرب إيمرسون منانغاغوا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما أبداه سموه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده وشعبه، مثمناً المساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى زيمبابوي لدعم جهودها وإجراءاتها في مواجهة الجائحة.

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