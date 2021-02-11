الإمارات الــ 15 عالمياً على مؤشر النفوذ

المصدر: دبي - سيد صالح

صنفت الإمارات في المركز الــ 15 عالمياً على مؤشر «أكثر الدول نفوذاً في 2021»، الصادر أمس من مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ومنحت المجلة دول العالم أرصدة مختلفة من الدرجات لتصنيف مستويات نفوذها، وذلك استناداً إلى عدة عوامل، منها التأثير العلمي والتقني لكل دولة، القوة الاقتصادية، وكذلك العسكرية، النتائج في المنافسات الرياضية العالمية، النفوذ الثقافي، المساعدات الدولية، وغيرها.

وحصلت الإمارات على 77.95 من أصل 100 درجة، تفوقت بها على دول متقدمة.

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