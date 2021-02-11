«سي إي أو وورلد»: الإمارات الـ15 عالمياً ضمن أكثر الدول نفوذاً

المصدر: دبي - سيد صالح

تبوأت الإمارات المركز الـ15 عالمياً على مؤشر «أكثر الدول نفوذاً في 2021»، الصادر، أمس، من مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ومنحت المجلة دول العالم أرصدة مختلفة من الدرجات لتصنيف مستويات نفوذها، وذلك استناداً إلى عدة عوامل، ومنها التأثير العلمي والتقني لكل دولة، القوة الاقتصادية.

وكذلك العسكرية، النتائج في المنافسات الرياضية العالمية، النفوذ الثقافي، المساعدات الدولية، وغيرها. وحصلت الإمارات على 77.95 من أصل 100 درجة، تفوقت بها على سويسرا التي جاءت في المركز الـ16 برصيد 77.94 نقطة، أستراليا «الـ17، 77.75 درجة»، هولندا «الـ18، 73.16 درجة»، السويد «الـ20، 73.05 درجة»، النرويج «الـ23، 72.57 درجة»، الدنمارك «الـ26، 72.03 درجة»، فنلندا «الـ30، 66.39 درجة»، وسنغافورة «الـ31، 66.06 درجة».

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 98.53 درجة، تلتها الصين برصيد 98.39 درجة، ثم روسيا برصيد 98.28 درجة. وجاءت ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، الهند، إيطاليا، إسرائيل، كندا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، وكوريا الجنوبية، في المراكز من الـ4 إلى الـ14، على التوالي.

المركز الأول

وحصلت الإمارات على المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ14 عالمياً، في مؤشر «أفضل دول العالم للطلبة الدوليين في 2021»، والذي أصدرته «سي إي أو وورلد» أيضاً. وصنفت المجلة أفضل دول العالم للطلبة الدوليين استناداً إلى معايير عدة، ومنها الثقافة السائدة بالدولة، ومستويات إتقان اللغات لدى سكانها، وفرص العمل المتاحة بها، وتنوع الأنشطة والاهتمامات المتاحة للطلبة بجانب الدراسة، وغيرها.

ونالت الإمارات 59.65 درجة، تفوقت بها على السويد «الـ15، 58.8 درجة»، فنلندا «الـ16، 58.59 درجة» والنرويج «الـ17، 58.37 درجة».

وتفوقت الإمارات أيضاً على النمسا، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا، إسبانيا، البرازيل، تركيا، الهند، كوريا الجنوبية، الدنمارك، تايلاند، تايوان، جمهورية التشيك، سنغافورة وماليزيا، والتي جاءت في المراكز من الـ19 إلى الـ33، على التوالي. وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة برصيد 71.78 درجة. وجاءت أستراليا، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، روسيا، الصين، هولندا، نيوزيلندا، وبولندا في المراكز من الـ2 إلى الـ13، على التوالي.

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