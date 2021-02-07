83 ألف مستفيد من «طبيب لكل مواطن» في دبي

المصدر: (دبي ــ البيان)

الارتقاء بالخدمات الصحية، بات أولوية تمنحها دبي الصدارة والاهتمام المتواصل، وفي هذا الإطار وضمن خططها الاستباقية، عززت «هيئة الصحة بدبي» من استشارات التطبيب عن بُعد عبر «خدمة طبيب لكل مواطن»، ليبلغ عدد المستفيدين منها خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير من العام الجاري 83 ألف مستفيد، وكان من بين الاستشارات 7251 خاصة بمرضى «كوفيد 19» و13437 استشارة أخرى ذات علاقة بالجائحة.

وقالت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، إن خدمة «طبيب لكل مواطن» ليست قاصرة على النطاق المحلي، إذ يتم توفير هذه الخدمة للمواطنين وهم خارج الدولة.

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