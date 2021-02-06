الحبسي ينقذ 8 مواطنين محصورين بجبال وادي نقب برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

ضرب المساعد أول يوسف الحبسي، أحد منتسبي إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، مثالا مشرفا في المسؤولية والتضحية بالجهد والوقت والعرق، خلال إنقاذه 8 شباب مواطنين محصورين في الجبال الوعرة بمنطقة وادي نقب في رأس الخيمة، وعدم إمكانية استدلالهم على الطريق.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي مدير ادارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، تفاصيل الواقعة التي بدأت في استدعاء المساعد أول الحبسي اثناء تواجده على رأس عمله للاستعانة به باعتباره من ابناء المنطقة ويمتلك خبرة جيدة فيها في عملية البحث للعثور على 8 أشخاص انحصروا في منطقة وعرة بجبال وادي نقب، حيث قاموا بالاتصال على غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والتي قامت بدورها في تشكيل فرق بحث عن المواطنين.

وأضاف: توجه الحبسي للمنطقة وبدأ بعملية البحث عن العالقين من الساعة الرابعة عصر أمس الجمعة، وبذل جهوداً كبيرة تكللت بالنجاح في تمام الساعة الواحدة من فجر السبت، ونتيجة للظلام الحالك اضطر إلى البقاء معهم حتى بزوغ شمس الصباح ليقوم بإنقاذهم وتحريرهم باستخدام الحبال ومن ثم الوصول بهم الى موقع مركباتهم.

وأشاد العميد الزعابي بهذا العمل الذي لا يعد غريباً على منتسبي إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة الذين يسخرون وقتهم ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل مد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها.

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