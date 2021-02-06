محمد بن راشد: صعود الحضارات وازدهار الأمم يرتبط بالمعرفة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القراءة هي غذاء للروح والعقل.

وأضاف سموه، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يتحدث فيه سموه عن أهمية القراءة في صعود الحضارات وازدهار الأمم، ضمن وسم «ومضات قيادية»، أن القرآن يبدأ بكلمة اقرأ، وأن التاريخ يعلمنا أن صعود الحضارات وازدهار الأمم والشعوب يرتبط بالمعرفة.

وأشار سموه إلى أن «اليوم الذي يمر عليّ، ولا أتعلم منه شيئاً، أعتبره ناقصاً من عمري». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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