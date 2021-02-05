محمد بن راشد ومحمد بن زايد: العرب إلى المريخ 2021.02.09

بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بتغيير صورة الملف الشخصي، الخاصة بسموّهما على مواقع «التواصل»، احتفاءً باقتراب دخول الإمارات التاريخ، بوصولها بعد 4 أيام إلى المريخ، كخامس دولة تحقق هذا الإنجاز التاريخي. وتمثلت الصورة الجديدة والموحدة لسموهما بالكوكب الأحمر، محاطاً ومزداناً بعلم الإمارات.

وحملت الصورة عبارة: «العرب إلى المريخ 2021.02.09». وبادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بتغيير صورة ملفهما الشخصي على «التواصل»، احتفاءً بالمناسبة.

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: العرب إلى المريخ ٢٠٢١.٠٢.٠٩

4 أيام تفصل الإمارات عن دخول التاريخ كخامس دولة تصل المريخ

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز