محمد بن راشد ومحمد بن زايد: العرب إلى المريخ ٢٠٢١.٠٢.٠٩

المصدر: دبي- البيان

بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بنزايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تغيير صور حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اختار سموهما أيقونة تحمل شعار «مسبار الأمل2021.. العرب إلى المريخ»، بالتزامن مع قرب وصول مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير الجاري، وهو الحدث المُرتقب في مختلف أنحاء العالم.

كما غيّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبـي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» صور حساباتهم بأيقونة مسبار الأمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز