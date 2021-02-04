أمطار خفيفة وضباب وارتفاع في درجات الحرارة بالإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة وتشكل الضباب على بعض المناطق بالدولة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

وذكر المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، خاصة على المناطق الشرقية والشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا.

ويسود غدا الجمعة طقس رطب صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

أما السبت، فيسود طقس مغبر إلى غائم جزئياً يصبح غائم أحياناً على البحر والجزر ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويسود الأحد طقس مغبر إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

أما الاثنين، فيسود طقس رطب صباحاً غائم جزئيا إلى غائم أحياناً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر غرباً والبحر والجزر بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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