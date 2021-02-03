خليفة ومحمد بن زايد يتلقيان رسالتين من رئيس تركمانستان بشأن تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالتين خطيتين من الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالتين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدى استقباله في قصر الوطن أمس بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان وبحث عدد من المواضيع الاستثمارية المشتركة في قطاعات الطاقة.



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