خليفة ومحمد بن زايد يتلقيان رسالتين من رئيس تركمانستان

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالتين خطيتين من قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، تتعلقان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالتين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله في قصر الوطن أمس بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان، الذي سلمه رسالة خطية موجهة إلى سموه من رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركمانستان، وبحث عدد من المواضيع الاستثمارية المشتركة في قطاعات الطاقة، وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

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