طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطبا مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً - مع تفاوت في درجات الحرارة.

ويشهد اليوم طقسا رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - يكون صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً - مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس غدا "الثلاثاء" رطبا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - يكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانا نهاراً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الطقس يوم "الأربعاء" ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً - وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق الشرقية و الشمالية، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يسود الطقس يوم "الخميس" ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً - ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم "الجمعة" فيكون الطقس رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية- يكون صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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