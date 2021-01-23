عبدالله القصاب لـ «البيان»: إشادة محمد بن راشد وسام فخر وحافز لمزيد من العطاء

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

عبر عبدالله القصاب الموظف في إحدى محطات «مترو دبي» عن سعادته وفخره واعتزازه بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وصفه سموه بنموذج الموظف الحكومي في الإمارات.

وأوضح القصاب لـ«البيان» أن إشادة سموه وسام فخر وحافز لتقديم المزيد من العطاء، وأن ما قام به تجاه الراكبة نابع من القيم التي تربى عليها المجتمع الإماراتي، وأن هناك الكثيرين كانوا سيقومون بالعمل نفسه الذي قام به في مساعدة الآخرين.

وروى القصاب الذي يقضي ساعاته الصباحية في الدراسة في كليات التقنية العليا، وفي المساء يعمل في إحدى محطات «مترو دبي» تفاصيل مساعدته لإحدى ركاب المترو أنه في مساء يوم الأربعاء الماضي كان يقوم بعمله، فشاهد فتاة تحاول دفع أجرة استخدام المترو للتنقل لوجهتها، ولكنها تواجه مشكله فتقدم لمساعدتها، وبعد سؤالها عن وجود خطب ما، أجابته أنها نسيت نقودها في المنزل ولا تمتلك الأجرة الكافية لاستخدام المترو، فبادر على الفور بسداد المبلغ المتبقي لمساعدتها للوصول إلى وجهتها دون تردد.

وأوضح القصاب أنه إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أدخلت الفرحة إلى قلبه والفخر بما قام به، مؤكداً أن ما قام به هو ما تمليه عليه أخلاقه وقيمه التي يستمدها من القيادة الرشيدة التي لا يذكر عطاء أمام عطائهم اللامحدود.

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