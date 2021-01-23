محمد بن راشد يشيد بأحد موظفي مترو دبي

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بموظف من موظفي مترو دبي، واصفاً إياه بأنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات .

جاء ذلك في رد لسموه على تدوينة شكر وامتنان لذلك الموظف وجهتها إحدى مرتادات مترو دبي، له حيث ساعدها في إعادة شحن بطاقتها الخاصة بالمواصلات العامة " نول" من حسابه الشخصي، بعد أن أدرك أنها نسيت محفظتها في منزلها، ليتبين لاحقاً أنها صحافية تقيم بدولة الإمارات.

وعقب سموه في تغريدة على ما كتبته تلك المغردة بالقول : إنه "نموذج للموظف الحكومي الحقيقي".

وكانت الصحافية آشليه ستيوارت كتبت في حسابها على " تويتر " واصفة موقفاً لا تحسد عليه قد تعرضت له في وقت سابق من اليوم داخل محطة المترو، قائلة: "لنقف لحظة لهذا البطل المطلق بمحطة مترو أبراج الإمارات".

وأضافت: بطاقتي الخاصة بالمترو نفد رصيدها، كما نسيت محفظتي، لكن هذا الموظف الخارق الذي كان شاهداً على "حماقتي" أعاد شحن بطاقتي من ماله الخاص ولم يقبل أي محاولة لإعادة المال لاحقاً"...هذا هو معنى اللطف المحض.

وأثنت الشابة على بادرة الموظف المتفاني في واجبه، موضحة أنه يستحق وبكل جدارة مكافأةً خاصة على لطفه العفوي تجاهها وتجاه مرتادي محطات مترو دبي.

يذكر أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لقيت ردود أفعال كثيرة أثنت على طيب فعل الموظف الحكومي حيث قال أحدهم معلقاً: "يبدو أن مواطني دبي العاملين في مراكز الخدمة العامة يتمتعون بحس وطني فريد من نوعه يحده التواضع واللطف والكرم خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملة السياح... فهم سفراء حقيقيون لجنتهم وبلادهم الجميلة الإمارات".

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