سامي قرقاش لــ «البيان »: 3196 منح وقروض «محمد بن راشد للإسكان» 2020

المصدر: دبي - أحمد يحيى

بلغت الموافقات التي أصدرتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، 3196 موافقة على طلبات منح وقروض استقبلتها خلال 2020، عن طريق نظام الذكاء الإسكاني.

وقال سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة لـ «البيان»، إن هذه الموافقات تضمنت 1994 طلب منحة أرض سكنية، و1057 قرض بناء مسكن، و52 قرض شراء مسكن جاهز، و39 منحة بناء مسكن، فضلاً عن 28 منحة مسكن، و26 منحة شقة سكنية.

وأضاف أن «نظام الذكاء الإسكاني» الذي اعتمدته المؤسسة، اختصر المدة الزمنية لإصدار الموافقات على طلبات المستفيدين، لتصبح بمتوسط 41 يوماً، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي قوائم انتظار لطالبي الخدمات التي تتم معالجتها عن طريق النظام الذكي، وأن المؤسسة بصدد ضم كافة الخدمات، ضمن مشروع هذا النظام، حسب خطتها 2021.

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