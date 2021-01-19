مستفيدون يوجهون رسالة شكر وامتنان للقيادة الرشيدة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ثمَّن عدد من المواطنين المستفيدين رجالا ونساء في لقاء مع "البيان" حصولهم على مساكن في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة اليوم، شاكرين جهود القيادة الرشيدة بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم.

جاءت مدينة محمد بن زايد بالفجيرة تنفيذا لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لأبنائها المواطنين، حيث شملت المدينة 1100 فيلا سكنية ومنشآت خدمية تراعي في تنفيذها أحدث التصاميم المعمارية التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة في الدولة.

وتوافد عدد من المواطنين المستفيدين من مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة على قاعة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة منذ الصباح الباكر للحصول على مسكن العمر في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة في منطقة الحيل، بمشاعر تملؤهما الفرحة الغامرة، حيث قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم بقرعة توزيع عدد من المساكن إلى المواطنين المستحقين وذلك وفقا لآلية وإجراءات منظمة وسريعة حققت سعادة ورضا المستحقين.

وعليه عبر عدد من المستحقين بمشاعر من الفرحة والسعادة لحصولهم على منزل الأحلام، وقال المواطن راشد الكندي احد المستحقين انه سعيد بالحصول على مسكن العائلة في احدث الاحياء السكنية بإمارة الفجيرة المكون من طابقين وخمسة غرف، شاكرا القيادة الرشيدة على حرصهم على راحة مواطنيهم دوما بتوفير العيش الكريم لهم، موضحا أنه كان يعيش في منزل والده منذ سنوات وهم اسرة مكونة من 5 افراد، واليوم حصل على مسكن بالقرب من منزل والدته التي حصلت على مسكن خاص بفئة الأرامل.

وشكرت المواطنة عائشة راشد عبيد من منطقة المحطة القديمة قيادة دولة الامارات الرشيدة على منحها مسكن يؤمن لها الحياة الكريمة والسعيدة، تقول الحمد لله حصلت اخيرا على منزل الاحلام جديد وكبير جدا ويتسع لأسرتي، سعيدة بهذا المنزل الذي صمم وفق أعلى معايير المجتمعات الذي يعكس حرص واهتمام حكومتنا بتقديم الافضل لشعبها من اجل راحتهم وسعادتهم.

وتوجه المواطن علي الكندي احد المستحقين بعبارات شكر لرئيس الدولة وولي عهده على مكرمتهم السامية التي منحتهم الامن والاستقرار في مسكن العمر، موضحا أنه أب لـ 9 ابناء وكان يعيش في سكن للإيجار منذ مدة طويلة وان فرحته اليوم باستلام مفتاح منزله ذو الطابقين جعله يعيش فرحة كبيرة وحلمه تحقق بالعيش في افضل الاحياء السكنية بالإمارة التي تشمل كافة المرافق والخدمات التي تجعل الاسرة الاماراتية تعيش مشاعر راحة واستقرار.

وقال المواطن عبدالله احمد: شكرا قيادتنا الرشيدة على ما تولوه من اهتمام كبير بتوفير رغد العيش لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن حصوله على بيت في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة بمثابة حلم وتحقق باعتبارها من احدث السكنات التي صممت من اجل راحة قاطنيها، مسكن بمعايير عالية سيمنحه الامان والاستقرار وسط عائلته.

واشار المواطن نصيب سعيد ان المكرمة السامية بحصولهم على مسكن في أرقى الأحياء السكنية بالفجيرة يعكس اهتمام القيادة بمواطنيها بتوفير العيش الكريم لهم وتامين الاستقرار في مساكن بمعايير ومواصفات عالية.

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