المجلس الوطني يصادق على اتفاقية السلام مع إسرائيل

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يصادق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته على المرسوم الاتحادي رقم 190 لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاق الإبراهيمي للسلام: معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

ومن المقرر أيضا أن يوجه المجلس خمسة أسئلة، منها سؤلان إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تتناول إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، وإنشاء مراكز تدبير.

فيما سيوجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول "إجراءات الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية "، ودور وزارة الاقتصاد في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ودور الوزارة في تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ".

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن الوزارة انتهت من إجراءات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم (القديمة) على مستوى الدولة ولن يتم التجديد للمكاتب التي لا تزال تعمل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإحالة 99 منها إلى الجهات المختصة بعد أن تبين للوزارة عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل بالمخالف للقانون.

وأضاف: من المقرر أن يتم وقف عمل مكاتب استقدام الخدم القديمة بحلول شهر مارس المقبل، على ان تتواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب تدبير التي وصل عددها إلى 54 مكتباً.

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