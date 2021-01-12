محمد بن زايد يؤكد دعم العراق لتجاوز التحديات

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم الإمارات الدائم للعراق الشقيق ووقوفها إلى جانبه بما يحقق مصالحه ويحفظ أمنه واستقراره وتجاوزه جميع التحديات التي يواجهها ولتعزيز دوره في محيطه العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه أمس من الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون وتطويره في مختلف جوانبه، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات القضايا في المنطقة العربية.

كما تلقى سموه اتصالاً هاتفياً من جورج ويا، رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، تناول العلاقات الثنائية والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وفي مقدمتها جمهورية ليبيريا، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين وجميع شعوب أفريقيا.

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