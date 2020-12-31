خليفة يصدر مراسيم اتحادية بالتصديق على اتفاقيات دولية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بالتصديق على معاهدات واتفاقيات دولية ونقل وتعيين سفراء للدولة. وشملت المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية، التصديق على انضمام الدولة إلى اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، وإلى بروتوكول تعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، وإلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات البحرية الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، وإلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

كما أصدر سموه مراسيم اتحادية بالتصديق على اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة.

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خليفة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات دولية

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