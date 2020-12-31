خليفة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات دولية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بالتصديق على معاهدات واتفاقيات دولية ونقل وتعيين سفراء الدولة في الخارج، وقد نشرت في العدد 692 من الجريدة الرسمية.

وتفصيلاً.. فقد أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (165) لسنة 2020 بالتصديق على انضمام الدولة إلى اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (166) لسنة 2020 بانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 1976، والمرسوم الاتحادي رقم (167) لسنة 2020 بانضمام الدولة إلى بروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً رقم (168) لسنة 2020 بانضمام الدولة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات البحرية الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، والمرسوم الاتحادي رقم (169) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وبليز في شأن التعاون الاقتصادي.

وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (170) لسنة 2020 بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والموقعة بتاريخ 25 أبريل 2013 بين حكومتي الإمارات وبيلاروسيا، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (171) لسنة 2020 بالتصديق على انضمام الدولة إلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (172) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وجمهورية ليبيريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً مماثلاً حمل رقم (173) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وجمهورية إندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (174) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم (175) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والمرسوم رقم (176) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية تعاون إداري متبادل في المسائل الجمركية بين حكومتي الإمارات وجمهورية غانا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (177) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي الإمارات ونيبال، والمرسوم رقم (178) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وروسيا الاتحادية بشأن تنظيم الاتصالات الآمنة المباشرة.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (180) لسنة 2020 بنقل حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية وتعيينه سفيراً لدى جمهورية مصر العربية بذات الوظيفة التي يشغلها حالياً مروراً بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأصدر سموه المرسوم رقم (185) لسنة 2020 بتعيين نبيلة عبد العزيز ناصر سعيد الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيجرو، سفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز