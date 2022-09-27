«حمدان بن محمد الذكية» تنظم «اللقاء السنوي 2022»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «إدارة علاقات الدارسين» في جامعة حمدان بن محمد الذكية «اللقاء السنوي 2022» للترحيب بالدارسين الجدد في السنة الدراسية الجديدة والاحتفاء بالخريجين، وذلك ضمن أول لقاء سنوي يقام حضورياً منذ الجائحة. وترأس اللقاء، الذي عقد في الحرم الجامعي، الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الدارسين، والدارسين والخريجين.

وأقيم اللقاء السنوي 2022، احتفاءً بالذكرى السنوية الـ 20 للجامعة، ودورها في إحداث تحول نوعي في تجربة التعلم ضمن قطاع التعليم العالي. وخلال اللقاء، شارك الدارسون الجدد بعملية التسجيل بمساعدة أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، وأتيحت لهم فرصة التفاعل المباشر مع مجلس خريجي الجامعة، لتعزيز وتسهيل قنوات التواصل فيما بينهم. وتخلل اللقاء العديد من الأنشطة التفاعلية وتسليم الجوائز، من ضمنها حلقة نقاشية تمحورت حول تعزيز رؤى وتطلعات رواد الأعمال الطموحين.

وأكد الدكتور منصور العور خلال اللقاء أهمية تمكين الدارسين ورفدهم بالمهارات والأدوات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع على أرض الواقع، اعتماداً على الموارد المعرفية والأنظمة والحلول المبتكرة التي توفرها جامعة حمدان بن محمد الذكية. كما شدد العور على ضرورة تقديم الدعم للمواهب الشابة في مجال ريادة الأعمال باعتبارها القوة الدافعة نحو المستقبل ومحرك نماء الوطن وتقدمه، ونظراً لأهمية القطاع كإحدى الركائز المحورية للاقتصاد المستدام.

وقال العور: يحمل اللقاء السنوي للدارسين لهذا العام رمزية خاصة بحكم تزامنه مع الذكرى الـ 20 لتأسيس جامعة حمدان بن محمد الذكية كنواة للتعليم الذكي في العالم العربي. ويسرنا أن نرحب بالدارسين في هذا الملتقى الحضوري الأول من نوعه ما بعد الجائحة، لنستهل وإياهم فصلاً دراسياً جديداً عنوانه الطموح. كما نجدد العزم على المضي قدماً في إعادة هندسة التعليم العالي بما يواكب متطلبات المستقبل، والبناء على عقدين من التميز الأكاديمي والمعرفي وريادة التعلّم الذكي.

وأضاف العور: تماشياً مع التوجيهات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، فإننا نضع على رأس أولوياتنا الاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكينهم كركيزة رئيسية للتنمية المستدامة. وسنواصل التزامنا بدعم طموحات ومشاريع جيل الشباب، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الدارسين، وتأهيلهم معرفياً وأكاديمياً ومهنياً لتسطير قصص النجاح والتميز في مُختلف القطاعات، وتعزيز دورهم في دفع عجلة تقدم الوطن وإعلاء شأنه وترسيخ ريادته.

وشهد اللقاء السنوي للجامعة إطلاق المنصة الافتراضية الجديدة H-preneurs، وهي منظومة متكاملة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال. وخلال جولة على معرض رواد الأعمال، قدم الدارسون والخريجون رؤاهم ومشاريعهم وأفكارهم وخدماتهم أمام الحضور، وسط إشادة واسعة بدور المنصة كركيزة للمعرفة وأداة تمكين رائدة ونقلة نوعية في تطوير ودعم مهارات ريادة الأعمال لدى الدارسين وخريجي الجامعة.

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