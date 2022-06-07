إعلان قائمة «مدارس الأجيال» للعام الدراسي 2022-2023

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة المدارس المطبقة لنموذج "مدارس الأجيال" بدءا من العام الدراسي 2022-2023، وتشمل 10 مدارس هي كالتالي:

1-مدرسة المزهر ح1 - دبي

2-مدرسة آل مكتوم ح1 - دبي

3-مدرسة القرائن ح1 - الشارقة

4-مدرسة الفرقان ح1 – الشارقة

5-مدرسة مشيرف ح1 - عجمان

6-مدرسة أم القيوين ح1

7-مدرسة المطاف ح1 - رأس الخيمة

8-مدرسة الوادي ح1 – رأس الخيمة

9-مدرسة المعيريض ح1 – رأس الخيمة

10-مدرسة محمد بن حمد الشرقي ح1 - الفجيرة

كما أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل لمدارس الأجيال نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الطلبة الذين أنهوا التسجيل للعام الدراسي المقبل في شهر إبريل الماضي في المدارس التي انضمت لمدارس الأجيال، غير مطالبين بالتسجيل مرة أخرى، فيما على طلبة المدارس الحكومية الأخرى الراغبين بالانتقال لمدارس الأجيال في الصفوف 4-1 التسجيل بدءا من نهاية الأسبوع المقبل، حسب توفر المقاعد الدراسية فيها، مع الإشارة إلى عدم توفر إمكانية قبول الطلبة من المدارس الخاصة الراغبين في الانتقال لمدارس الأجيال.

وأوضحت أن التسجيل للطلبة الجدد في مدارس الاجيال يعتمد على توفير مقاعد دراسية فيها، ‏بالإضافة إلى عدم توفر ‏إمكانية قبول ‏طلبة الصفوف من1 حتى 4 ‏من المدارس الخاصة إلى مدارس الأجيال.

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