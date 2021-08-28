مليون و100 ألف طالب وطالبة يستعدون للانتظام في الدراسة غداً

المصدر: (دبي- البيان)

ينطلق في الإمارات، غداً، العام الدراسي الجديد، الذي يشهد عودة نحو مليون و100 ألف طالب وطالبة للانتظام في الدراسة، في التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أو المناهج الأجنبية، وضمن 3 أنظمة تعليمية، هي (الحضوري، والافتراضي، والهجين)، وبما يتماشى مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، والأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بهدف ضمان العودة الآمنة للطلاب والكوادر العاملة في القطاع التعليمي. وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتخاذ الإجراءات كافة لتحقيق موسم تعليمي ناجح، يضمن تشغيل المؤسسات التعليمية، من خلال البروتوكولات الصحية المعتمدة.

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