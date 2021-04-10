"المعرفة": فحص PCR كل 7 أيام للهيئات الإدارية والتدريسية في دبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إلزام العاملين في مؤسسات التعليم الخاص بدبي اعتبارا من غد الأحد الموافق 11 أبريل 2021، بالقيام بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام، للذين اختاروا عدم أخذ اللقاح، وعلى كافة الكوادر المؤهلة للتطعيم، مؤكدة أن إجراء فحص PCR إلزاميٌّ في حال ظهور أعراض كوفيد 19.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يطبق على كافة الكوادر العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية، حيث يشمل كوادر الدعم، والكوادر بعقود خارجية، علاوةً على الكوادر غير المنتظمة والكوادر بدوام جزئي.

وشددت الهيئة على أهمية الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الصحة بدبي للوقوف على شروط الأهلية لأخذ اللقاح، والتعرف على المجموعة المتنوعة التي وفرتها دبي من اللقاحات.

وأكدت الهيئة أهمية إجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام على كافة الكوادر المؤهلين، والذين لم يتلقوا اللقاح، سواء كانوا يعملون في مقار عملهم أم عن بُعد.

وأفادت الهيئة بأنه ليس من الضروري إجراء فحص مسحة الأنف PCR أثناء فترة العطلات، وذلك للكوادر المؤهلة، ولا ينبغي إجراء فحص PCR كل 7 أيام في حال لم يكن مؤهلاً حالياً لأخذ اللقاح، أو كان قد أخذ الجرعة الأولى منه.

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