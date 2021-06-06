غرق شابين في دبا الفجيرة تم إنقاذ أحدهما والعثور على الآخر مفارقا الحياة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أفاد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الفجيرة تلقت في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم بلاغاً يفيد بتعرض شابين لحادثة غرق في منطقة ميناء دبا الفجيرة، وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والدفاع المدني ومجموعة حرس السواحل والإسعاف الوطني إلى الموقع.

وقال الكعبي إن الشابين من مواطني الدولة، ويبلغ الأول من العمر 18 عاماً، بينما يبلغ الثاني 16 عاماً، قد نزلا للسباحة في البحر بمنطقة ميناء دبا الفجيرة إلا أنهما تعرضا للغرق، وعلى الفور تم محاولة إنقاذهما من قبل رجال حرس السواحل، حيث تم إنقاذ الشخص الأول ونقله على الفور إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج، وهو في حالة مستقرة، بينما استمر البحث عن الغريق الآخر بواسطة الجهات المختصة، حتى تم العثور عليه مفارقاً للحياة.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور الكريم بضرورة توخي الحيطة والحذر عند النزول للبحر لممارسة السباحة، وضرورة ارتداء سترات النجاة والابتعاد عن الأماكن غير المخصصة للسباحة.

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