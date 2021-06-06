الصدفة تقود عامل تنظيف للإمساك بلص سبق وأن سرقه باستخدام سكين

المصدر: دبي - رامي عايش

قادت الصدفة عامل تنظيف آسيويا للإمساك بلص سبق وأن سرقه قبل ثلاثة أيام من واقعة الضبط، وتسليمه إلى الشرطة بالاستعانة بمجموعة من الأشخاص كانوا موجودين بالمكان.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن عامل التنظيف تعرض لعملية اعتداء وتهديد بالسكين من قبل عصابة أفريقية استوقفته ليلا أثناء خروجه من مقر سكنه في منطقة جبل علي، وتمكن أفرادها الأربعة من سرقة 1600 درهم من جيبه بعد شل حركته وإيقاع الرعب في نفسه.

وعلى أثر الاعتداء الذي تعرض له، سارع عامل النظافة إلى فتح بلاغ في الواقعة لدى الشرطة من أجل القيام بدورها في ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة، ثم ما لبث بعد ثلاثة أيام أن شاهد أحد أفراد العصابة يقوم بمحاولة سرقة شخص آخر في المنطقة عينها، فتوجه إليه وأمسك به، مستعينا بمجموعة من المارة، واستدعى الشرطة وأخبرها بأن المذكور هو الشخص نفسه، الذي سبق وأن سرقه في الواقعة التي تعرض لها، فألقي القبض عليه، وجرى تقديمه اليوم إلى المحكمة الجزائية في دبي.

وتتهم النيابة العامة اللص المذكور باستيقاف المجني عليه في الطريق العام، ووضع سكين على رقبته، وشل حركته، وسرقة الأموال آنفة الذكر، بالاشتراك مع بقية المجرمين، مطالبة المحكمة الجزائية بمعاقبتهم وإبعادهم عن الدولة.

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