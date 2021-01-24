إدانة 4 أشخاص بسرقة 13 رأساً من الغنم وإلزامهم بدفع قيمتها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة العين الابتدائية 4 أشخاص بأن يؤدوا لصاحب مزرعة مبلغ 15 ألفا و600 درهم هي قيمة 13 رأسا من الغنم، تمت سرقتها من داخل المزرعة.

وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بتعرض المزرعة التي يملكها إلى واقعة سرقة 13 رأسا من الغنم، ليتم على الفور تحديد هوية المتهمين الأربعة وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة، التي أصدرت حكماً بحبس كل من الأول والثاني لمدة 3 أشهر عن تهمتي السرقة والدخول للارتباط، وأمرت بإبعادهما عن البلاد، وبتغريم كل من الثالث والرابع 10 آلاف درهم عن حيازة الماشية المتحصل عليها من جريمة السرقة.

وبناءً على هذا الحكم الجزائي تقدم الشاكي بدعوى مدنية يطالب فيها بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 15600 درهم قيمة تلك المسروقات، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء أبوظبي: إن الثابت من الأوراق إدانة المشكو ضدهما عن تهمة سرقة عدد 13 رأسا من الغنم من المزرعة المملوكة للشاكي، كما لم يقدم المشكو ضدهم ما يفيد إعادة المواشي المسروقة، ومن ثم يتوافر الدليل في الدعوى على استحقاق الشاكي للتعويض عن تلك الأضرار والمتمثلة في قيمة الأغنام المسروقة بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن فوات الكسب من جراء عدم الاستفادة من تلك الأغنام، والمحكمة تقدر التعويض المستحق للشاكي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 15600درهم كتعويض عن قيمة الأغنام المسروقة والأضرار التي لحقت بالشاكي، ومن ثم تقضي به المحكمة للمدعي على المدعى عليهم، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

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