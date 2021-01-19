سرعة تدخل شرطة ودفاع مدني الشارقة تحول دون احتراق شاحنة نقل بالكامل

المصدر: البيان الإلكتروني

أسهمت سرعة تدخل الفرق المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والدفاع المدني من الحيلولة دون احتراق شاحنة نقل بالكامل، وإحتواء الآثار الناجمة عن الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة دبي، والذي لم يسفر عن حدوث أي إصابات بشرية.

وأوضح الرائد عبدالله المنذري رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، عن تلقي غرفة العمليات المركزية بالقيادة بلاغاً في تمام الساعة 4:40 صباحاً، يفيد بتعرض شاحنة نقل كبيرة للاحتراق على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة دبي، وفور إستلام البلاغ تحركت الدوريات المرورية (الأنجاد، والإنقاذ)، والدفاع المدني، والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، وشرعت فوراً في التعامل معه، حيث قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير والمرور منعاً لحدوث اختناقات مرورية، أو وقوع حوادث أخرى في موقع الحادث خاصة مع انتشار الضباب الكثيف وقت وقوع الحادث، لضمان سلامة قائدي المركبات الاخرى من التأثر بالحريق الذي أتى على أجزاء من مقدمة الشاحنة التي تم إخلاءها عن الطريق، فيما تم التأكد من صحة وسلامة قائد الشاحنة في موقع الحادث من جانب الإسعاف الوطني.

وأشار الرائد المنذري إلى قيام الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب احتراق المركبة، كاشفاً عن عدم وقوع حوادث بليغة خلال ساعات الصباح التي شهدت ضباباً كثيفاً على معظم الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة.

وتدعوا القيادة العامة لشرطـة الشارقة قائدي الشاحنات، والمركبات إلى ضرورة القيام بإجراء الفحص الدوري لمركباتهم والتأكد من سلامة الإطارات وأجهزة التشغيل بها قبل بداية كل رحلة، مع التقيد بقوانين السير والمرور، ومراقبة حركة الطريق وعدم الانشغال عنه، وذلك لضمان سلامتهم، وحفاظاً على سلامة الأخرين.

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