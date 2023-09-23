«المدرسة الرقمية» تتوسع في أفريقيا

المصدر: (نيويورك - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الإمارات مذكرة تفاهم في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لتوسيع مبادرات المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في أفريقيا جنوب الصحراء. وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق أنشطة ومبادرات المدرسة الرقمية، لتصل إلى المجتمعات الريفية والمدارس النائية في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية. وفي سياق متصل، أعلنت «المدرسة الرقمية» ومنظمة الأغذية العالمية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية عقد قمة رفيعة المستوى في كيب تاون بجنوب أفريقيا 27 نوفمبر المقبل، لتشكل محطة أساسية لتطوير خارطة طريق للتعليم الرقمي في جنوب أفريقيا، وللإعلان عن عدد من المشاريع في مجال التعليم الرقمي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز