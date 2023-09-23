«I2U2» تطلق موقعها الإلكتروني

المصدر: نيويورك - وام

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أعلنت مجموعة «I2U2»، التي تضم دولة الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، عن إطلاق موقعها الإلكتروني، بهدف جذب مشاريع استثمارية جديدة تحت مظلة المجموعة، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين من اقتراح مشاريعهم عبر الموقع الإلكتروني الجديد.

جاء الإعلان خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجموعة، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

وتركز مجموعة «I2U2» على تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات، أهمها الأمن الغذائي والمائي والطاقة والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا، حيث يقود تنفيذ المشاريع المشتركة قطاع الأعمال بالدول الأعضاء، من خلال شراكات تسعى للحد من الانبعاثات، والارتقاء بالرعاية الصحية، والتقنيات الخضراء.

يذكر أن دولة الإمارات استضافت المنتدى الاقتصادي الأول لـ «I2U2» في أبوظبي خلال فبراير 2023.

وتجسد مشاركة دولة الإمارات في المجموعة والمبادرات رؤيتها القائمة على الشراكات ومتعددة الأطراف، من أجل استقرار والمنطقة والعالم.

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