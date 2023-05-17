شرطة دبي تنظم مبادرة «سواحل نظيفة»

المصدر: وام

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقطاع أمن المنافذ، مبادرة "سواحل نظيفة" الهادفة إلى استدامة نظافة سواحل الإمارة والتي تعد من أكثر سواحل العالم نظافة وجذبا سياحيا.

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، أن المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظافة السواحل، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة البيئة البحرية، وزرع المسؤولية المجتمعية المتمثلة في التكاتف والتعاضد بين جميع فئات المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية البيئة على حياة الإنسان والأنشطة البحرية بمختلف أنواعها.

وأضاف اللواء أحمد بن ثاني، أن سواحل دبي تعد من أجمل وأنظف السواحل البحرية، وأن البيئة البحرية في الإمارة جاذبة وتستقطب أفراد المجتمع والسياح من مختلف دول العالم لممارسة العديد من الهوايات والأنشطة البحرية، ولذلك تأتي أهمية استمرار عمل مثل هذه الأنشطة والمبادرات بالشراكة والتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وشركة نخيل العقارية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز شرطة الموانئ، وفندق قلب أوروبا، ولجنة تنظيم الصيد بإمارة دبي، وعدد من المتطوعين من مختلف شرائح المجتمع.

وبين اللواء أحمد بن ثاني أن مبادرة "سواحل نظيفة" شهدت مشاركة 116 متطوعا تم نقلهم إلى المواقع المستهدفة عن طريق الوسائل البحرية، كما تم وضع خطة عمل متكاملة وتوزيع المتطوعين إلى مجموعات لجمع المخلفات البلاستيكية في مواقع خصصت لذلك، وتم نقل المخلفات البلاستيكية والتي بلغ وزنها 1320 كيلو جرام لإعادة تدويرها من قبل شركة بيئة.

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