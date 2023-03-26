شرطة دبي الأولى عالمياً في 7 مؤشرات أمنية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن إنجازات شرطة دبي جعلتها في صدارة الأجهزة الأمنية المتقدمة عالمياً، حيث تمكنت من تحقيق المركز الأول في 7 مؤشرات أمنية و3 مؤشرات من ضمن أفضل 5 مدن في العالم، وحصلت على 225 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وأشار، في حوار مع «البيان»، إلى أن نسبة منتسبي القيادة من حملة الشهادات العليا بلغت 66 % بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وخبراء في مجال الأدلة الجنائية وخبراء في التميز والريادة، كما استحدثت منصة إلكترونية للتنافسية العالمية لعرض نتائج مؤشرات الأداء للجهات الشرطية من جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين الجهات الأمنية من إجراء مقارنات دقيقة للأداء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول.. وتالياً نص الحوار:

مراكز الشرطة تعزز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

تمكنت شرطة دبي عبر سنوات من تحقيق مكانة متقدمة عالمياً، ما هي مقومات تلك الإنجازات؟

تمتلك شرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة القدرات والممكنات التي تساعد على الاستعداد للمتغيرات والتكيف معها لتعزيز الاستمرارية في الأداء المتميز، ويوجد لدى القيادة استراتيجية واضحة لتأهيل مواردها البشرية، حيث بلغت نسبة منتسبي القيادة ممن هم من حملة الشهادات العليا نسبة 66 %، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وخبراء في مجال الأدلة الجنائية وخبراء في التميز والريادة، كما يوجد لدى القيادة استراتيجية متأصلة لتجذير مفاهيم التميز والريادة بين صفوف العاملين فيها عبر 8 مكاتب للتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى عمليات التقييم الخاصة بالعمليات الرئيسة والثانوية ومقارنتها بأفضل الممارسات الرائدة عالمياً، وذلك على مدار العام، كما تتميز القيادة العامة لشرطة دبي بتبني معالي القائد العام ومساعدوه لمفاهيم التميز والتنافسية وغرس هذه المفاهيم في جميع عمليات ومهام وخدمات القيادة.

ولدى القيادة العامة لشرطة دبي نظام ابتكاري مرن في اتخاذ القرارات القيادية، وبالإضافة إلى الهيكل التنظيمي يوجد ما يزيد على 20 مجلساً قيادياً يمثل كل فئات المعنيين من داخل القيادة وخارجها مثل مجلس الشرطة النسائي، مجلس الشرطة المجتمعية، مجلس أصحاب الهمم، وغيرها.

فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية الخاصة بالمجال الأمني، ما المراكز العالمية التي حققتها شرطة دبي؟

تضم إمارة دبي نسبة 49 % من إجمالي سكان دولة الإمارات مما يجعل لها دور استراتيجي ومحوري في توفير أعلى معدلات الأمن والأمان في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية، حيث استحدثت شرطة دبي وحدة تنظيمية خاصة للتنافسية العالمية تعنى بمتابعة وتحليل ورفع تقارير حول المؤشرات التنافسية العالمية ودعم المؤشرات التنافسية في المجال الأمني، حيث ساهمت شرطة دبي في تحقيق النتائج التنافسية للدولة وفقاً للتالي: المركز الأول في 7 مؤشرات أمنية مثل (مؤشر مستوى جرائم العنف، وشعور المرأة بالأمان، ونسبة التحسن في عدد وفيات الطرق بين عامي 2010 و2021) و3 مؤشرات من ضمن أفضل 5 دول في العالم مثل «السير ليلاً، ومؤشر الأمن والأمان في تقرير السفر والسياحة 2021 ومؤشر الأمن السيبراني»، و5 مؤشرات من ضمن أفضل 10 دول في العالم مثل: «مؤشر الشعور بالأمان من تقرير غالوب، والجريمة المنظمة، وفعالية نظام التحقيق الجنائي».

وفي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها استحدثت شرطة دبي منصة إلكترونية للتنافسية العالمية لعرض نتائج مؤشرات الأداء للجهات الشرطية من جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين الجهات الأمنية من إجراء مقارنات دقيقة للأداء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول، وبالأخص مستوى المدن بالإضافة إلى المشاركة بقصص النجاح بين تلك الجهات مما يساهم في تحقيق الأمن العالمي، ومخرج هذه المنصة هو إصدار تقرير (المؤشرات التنافسية الشرطية الأمنية العالمي)، والذي تم إطلاقه في مارس 2023 على هامش القمة الشرطية العالمية.





ما الأنظمة التي تعتمدها شرطة دبي لتحقيق الريادة والتميز؟

تستخدم القيادة العامة لشرطة دبي أدوات ومنهجيات حديثة وفعالة لتحسين العمليات والخدمات ورفع الإنتاجية والارتقاء بالأداء العام منها أدلة العمل «دليل التخطيط – نظام إدارة الأداء – نظام إدارة المبادرات والمشاريع»، وبرنامج ضبط وBI SAS والعديد من البرامج الأمنية المتطورة.

إلى أي مدى ساهم مضي الدولة قدماً في تصدر أفضل قائمة الدول عالمياً في تحمل المؤسسات الأمنية مسؤولية كبيرة؟

إن تقديم خدمات استباقية ذكية من شأنها تحسين جودة حياة المتعاملين، حيث تساهم شرطة دبي في رفع القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز مكانتها ضمن المؤشرات التنافسية العالمية، وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى ضمن تقارير التنافسية العالمية، حيث تقدمت على كل من (المملكة السعودية، سلوفينيا، سويسرا، والدنمارك) ضمن تقرير غالوب 2022 في مؤشر (نسبة الأشخاص الذين يشعرون بالأمان خلال السير منفرداً بالليل)، كما ساهمت في وصول دولة الإمارات ضمن المركز الثالث في تقرير منظمة الصحة العالمية لتحقيق خفض في مؤشر وفيات حوادث الطرق.

بالأرقام.. ما أهم الإنجازات التي حققتها شرطة دبي خلال الـ 3 سنوات الماضية؟

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على 225 جائزة موزعة كالتالي: 73 جائزة عالمية، و26 جائزة على المستوى الإقليمي، و126 جائزة محلية، و41 اعتماداً دولياً، بالإضافة إلى 176 شهادة دولية، وحققت إمارة دبي باستضافتها لمعرض إكسبو الدولي 2020 إنجازاً استثنائياً من الناحية الأمنية بفضل القيادة العامة لشرطة دبي، حيث حققت صفراً في الجرائم التالية خلال فترة انعقاد إكسبو في المساحة الجغرافية للمعرض: الاختراقات الأمنية والجرائم الاقتصادية والإلكترونية والمقلقة وجرائم المخدرات، واستضافت قادة الشرطة من أنحاء العالم لحضور ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية والتي تم تحويلها إلى قمة شرطية عالمية تعقد سنوياً بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، وتم تأمين ما يزيد على 290 ألف مسافر من زوار كأس العالم المنعقد في دولة قطر الشقيقة 2022.

ما الاستراتيجية التي تعتمدها شرطة دبي في سباق التميز والريادة؟

تعتمد القيادة العامة لشرطة دبي في جميع عملياتها على أفضل الممارسات الرائدة في جميع المجالات، وخصوصاً في مجال التميز والريادة، حيث تتضمن خطتها الاستراتيجية توجهاً خاصاً في بناء القدرات المؤسسية بما يضمن الكفاءة والفعالية ويشكل أساساً للعمليات المركزية الرئيسية للقيادة.





فيما يتعلق بالتميز الوظيفي والمؤسسي، هل هناك خطط استراتيجية تتناسب مع الانفتاح والتوسعات التي تشهدها إمارة دبي؟

تسير شرطة دبي بخطى ثابتة في تأهيل موظفيها للمشاركة في الجوائز الوظيفية والمؤسسية وفق خطة عمل سنوية محدثة، تتماشى مع التوجهات الحكومية والإنجازات الريادية التي تحققها شرطة دبي بشكل مستدام على جميع عملياتها الشرطية المتنوعة، كما يوجد لدى شرطة دبي برامج رقمية تدعم هذا التوجه مما يسهل على فريق العمل إدارة الجوائز وتحقيق نتائج إيجابية، والتي نتج عنها المشاركة بـ 597 جائزة محلية وعالمية منها 340 مؤسسية و257 وظيفية خلال الأعوام 2018 - 2022.

وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية فإن شرطة دبي تواكب في كل مراحل التحديث الاستراتيجي الشامل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، ومنها التوسع العمراني والثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الإقليمية والاقتصادية، والتغير المناخي، والتحولات ما بعد جائحة كورونا، وتطبيق منظومة العمل الحكومي بفكر متجدد دائماً.





ما الإجراءات التي تتخذها شرطة دبي لتتماشى مع حجم التطور الذي تشهده مختلف القطاعات في الإمارة؟

التطور السريع في مختلف القطاعات والبنية التحتية، يؤدي إلى زيادة التحديات في شرطة دبي مثل زيادة عدد السكان، المركبات، المسافرين، السياح، إلا أن شرطة دبي لديها من عوامل النجاح ومن الممكنات والقدرات الرائدة التي مكنتها من مواجهة هذه التحديات والاستعداد الأمثل لها من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الكفاءات الحالية والمستقبلية من خلال منصة «إيفاد» بشرطة دبي، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات والخدمات مثل مراكز الشرطة الذكية (SPS) والدورية الذكية وغيرها.

ما حجم مشاركات شرطة دبي في المنافسات العالمية، وهل سيتم إطلاق جوائز عالمية لكل أجهزة الشرطة من دبي؟

بلغ حجم مشاركات شرطة دبي في الجوائز العالمية أكثر من 274 مشاركة في السنوات الماضية، وترسيخاً لروح التميز أطلقت شرطة دبي جائزة الشرطة العالمية على هامش القمة الشرطية العالمية، بهدف تكريم ودعم الإنجازات والفرق المتميزة في مجال إنفاذ القانون، وتتضمن الجائزة 7 فئات منها التميز في مجال الطب الشرعي وغيرها.

ما هي آلية شرطة دبي لتحقيق الريادة في مجال عملها؟

استحدثت القيادة العامة لشرطة دبي قسماً خاصاً بالتنافسية العالمية لمتابعة أهم التقارير العالمية التي تصدر من مؤسسات ومعاهد ذات خبرة دولية في مجالات المقارنات والتنافسية العالمية، ومن ثم نشر هذه التقارير داخلياً في القيادة، وذلك من أجل إيجاد المبادرات التي تدعم تنافسية الإمارة، وبالتالي تنافسية الدولة، حيث تشكل إمارة دبي أهمية استراتيجية في دولة الإمارات، حيث يتوافد إليها ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

من واقع الخبرة الممتدة لسنوات طويلة في مجال التميز والريادة ما هي أسس نجاح أي مؤسسة أمنية؟

لا بد من تضامن جميع العمليات الرئيسية والمساندة في أي مؤسسة متقدمة في تحقيق الريادة لهذه المؤسسة، والقيادة العامة لشرطة دبي عملت على تطوير كل عملياتها الخاصة بضبط الجريمة بالتوازي مع تطوير عملياتها الخاصة بتعزيز كفاءة العمليات المساندة.

ما خطط شرطة دبي المستقبلية لخلق منظومة تميز غير مسبوقة في المجال الأمني؟

انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تأسيس قطاع أمني شرطي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، والتغيرات التقنية الهائلة المتلاحقة، يستدعي منا أن نسابق الزمن، ونقتنص الفرص، ونثري معرفتنا وخبراتنا لنضع رؤى مستقبلية واضحة المعالم، حيث تركز شرطة دبي على استشراف المستقبل من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في مكافحة الجريمة والوقاية منها، بالإضافة إلى وفد المبتعثين إلى الدول المتقدمة للتسلح بالعلوم الحديثة لخدمة المنظومة الأمنية.

فيما يتعلق بتميز الموظفين، ما النسبة المحققة، وما المؤشر الذي ينبغي تحقيقه؟

أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتماماً كبيراً بموظفيها، حيث حصلت القيادة العامة على أفضل بيئة عمل لثلاث سنوات على التوالي من قبل منظمة «غريت بليس تو وورك»، بالإضافة إلى حصول موظفي القيادة على 36 جائزة في برنامج دبي للتميز الحكومي فئة التميز الوظيفي خلال الأعوام 2012 - 2022، كما حصل 30 موظفاً على أوسمة التميز الوظيفي من جائزة سمو وزير الداخلية خلال الأعوام 2012 - 2022، وحققت القيادة نسبة السعادة الوظيفية ضمن أفضل الدوائر الحكومية عام 2022 نسبة 94.6 %.

كيف يمكن للأجهزة الأمنية قياس مستوى تميزها أو ريادتها؟

يمكن لأي جهاز أمني قياس تميزه وريادته من خلال تطبيق أعلى وأدق مقاييس الأداء في واجباته ومهامه وصلاحياته، من خلال مؤشرات الأداء المؤسسي، وممارسة التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية والمالية بكفاءة عالية، ولدى شرطة دبي نظام متكامل للتقييم الذاتي والذي يتمتع بالمرونة المؤسسية وفقاً لأفضل التجارب العالمية كإحدى مبادرات التطوير والتحسين المستمر للتوجه الاستراتيجي في تحقيق مؤشرات الأهداف الاستراتيجية والتنافسية، كما تقوم شرطة دبي بتحسين قدرات التقييم والتميز المستدام لرفع كفاءة التوجه الاستراتيجي من خلال إضافة التحول الرقمي في التنفيذ باستخدام البرنامج العالمي (SAS) للتحليل والتنبؤ بالنتائج المحققة للتعلم منها، وإدخال 18 خبيراً لتقييم العمل التخصصي، والنجاح في تحقيق التكامل بين عمليتي التقييم والتفتيش العسكري، وربط المشاركة في الجوائز بمؤشرات الأداء الفردي بما يضمن الوصول إلى التميز المستدام.

ما المشاريع التي من المتوقع إطلاقها في الفترة المقبلة تتعلق بالتميز والريادة؟

إن العالم اليوم تحكمه تغيرات عدة تزداد عمقاً وتعقيداً بمرور الزمن، ما يستلزم منا توجيه جلّ طاقاتنا وعلمنا وخبراتنا لرسم ملامح المستقبل الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي سنشهده في التكنولوجيا والأنظمة الذكية، الأمر الذي سيتم التركيز عليه مستقبلاً من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في مشاريع التميز المستقبلية، بالإضافة إلى التوجه في مجال المقارنات عالمياً من خلال عقد الشراكات الدولية في المجالات الأمنية والمرورية.

مسيرة حافلة بالإنجازات

يشغل اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي منصب مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، وتولى العديد من المناصب القيادية في وزارة الداخلية وشرطة دبي، كما يترأس ويشرف ويشارك في أكثر من 60 جمعية ومجلساً ولجنة وفريق عمل محلياً وعالمياً، أبرزها: الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لقادة الشرطة IACP الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، ورئيس اللجنة العليا الدائمة للتميز والريادة في وزارة الداخلية، ونائب رئيس المجلس الأمني لمعرض إكسبو الدولي 2020، ورئيس مجلس أمناء جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، ونائب رئيس مجلس أمناء الابتكار في شرطة دبي، والمشرف على جائزة وزير الداخلية للتميز بوزارة الداخلية، وعضو مجلس التطوير المؤسسي لوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة التنسيقية لمشاركة وزارة الداخلية في الجوائز المحلية والعالمية، ورئيس لجنة تنفيذ برنامج القائد العالمي. وحقق العبيدلي العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومن أبرزها وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2022، ولقب «شخصية العام للملكية الفكرية» في 2016.

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