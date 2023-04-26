الإمارات الأولى عربياً والـ11 عالمياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

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احتلت الإمارات المرتبة الـ11 على العالم، والأولى عربياً، في معدل عدد ساعات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الواحد، وفقاً لإحصائية «وورلد ستاتيستيكس» بساعتين و50 دقيقة يومياً كمعدل عام للاستخدام.

وجاءت في صدارة دول العالم من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نيجيريا، والتي معدل استخدام الفرد فيها 4 ساعات و20 دقيقة في اليوم، بينما حلت البرازيل في المركز الثاني بـ3 ساعات و44 دقيقة، يليها جنوب أفريقيا بالمعدل نفسه، ثم الفلبين بمعدل أقل بدقيقتين.

بينما حلت اليابان في المركز الأخير من حيث معدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يقل عن ساعة في اليوم الواحد، وتحديداً بـ49 دقيقة.

وفيما يلي قائمة الدول الأكثر استخداماً لمواقع التواصل:

الدولة عدد الساعات

نيجيريا 4.20

البرازيل 3.44

جنوب أفريقيا 3.44

الفلبين 3.42

كولومبيا 3.35

غانا 3.23

كينيا 3.22

الأرجنتين 3.18

المكسيك 3.17

إندونيسيا 3.07

الإمارات 2.50

تركيا 2.47

الهند 2.44

البرتغال 2.22

روسيا 2.17

أمريكا 2.11

السويد 2.08

أيرلندا 2.02

الصين 2.01

أستراليا 2.00

كندا 1.59

إسبانيا 1.56

الدنمارك 1.52

بريطانيا 1.52

ألمانيا 1.41

هولندا 1.65

النمسا 1.30

كوريا الجنوبية 1.11

اليابان 0.49

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